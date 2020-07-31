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Беларусь передала Украине данные задержанных под Минском "вагнеровцев" (видео)
Временный поверенный в делах Украины в Республике Беларусь, которого вызывали в МИД после задержания под Минском группы «вагнеровцев», встретился с главой белорусского внешнеполитического ведомства.
Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, украинской стороне был передан список задержанных.
«Вопрос не только в том, сколько там украинцев и кто они, а шире — важно установить, кто из этого списка воевал на стороне оккупационных сил и причастны ли они к тем или иным преступлениями. Наши компетентные органы уже работают над этим вопросом», — сказал Кулеба.
По словам министра, встреча украинского дипломата и главы МИД Беларуси прошла «нормально», в адрес Украины никакие обвинения не выдвигались.
На видео — с 35:53
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Ранее в сеть выложили фото некоторых задержанных «вагнеровцев», которые воевали как в Украине, так и в Сирии.125
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