27.53 / 27.75 32.28 / 32.88
Киев: +21
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Беларусь передала Украине данные задержанных под Минском "вагнеровцев" (видео)

11:59 31 июля 2020
Задержание наемников из ЧВК Вагнера в Беларуси

Временный поверенный в делах Украины в Республике Беларусь, которого вызывали в МИД после задержания под Минском группы «вагнеровцев», встретился с главой белорусского внешнеполитического ведомства.

Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, украинской стороне был передан список задержанных.

«Вопрос не только в том, сколько там украинцев и кто они, а шире — важно установить, кто из этого списка воевал на стороне оккупационных сил и причастны ли они к тем или иным преступлениями. Наши компетентные органы уже работают над этим вопросом», — сказал Кулеба.

По словам министра, встреча украинского дипломата и главы МИД Беларуси прошла «нормально», в адрес Украины никакие обвинения не выдвигались.

На видео — с 35:53

Эксклюзивный материал о том, что из себя представляет ЧВК «Вагнера» и где «отметились» наемники, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Ранее в сеть выложили фото некоторых задержанных «вагнеровцев», которые воевали как в Украине, так и в Сирии.

125

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

облачная погода в Киеве

Умеренное тепло и немного дождей: синоптики рассказали, какой будет погода в августе

вилка

В России спасли женщину, случайно проглотившую вилку (фото)

Оксана Воронина

Ушла из жизни известная украинская актриса театра и кино Оксана Воронина

Задержание наемников из ЧВК Вагнера в Беларуси

Беларусь передала Украине данные задержанных под Минском "вагнеровцев" (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер