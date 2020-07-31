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Украина

В Киеве больше сотни новых больных с COVID-19, 26 человек попали в больницу

12:27 31 июля 2020
Коронавирус

В Национальном техническом университете «КПИ» им. Игоря Сикорского, где зафиксирована вспышка коронавируса, заболели 133 курсанта и офицеры, за сутки в столице количество заболеваний COVID-19 увеличилось еще на 110 человек.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко, добавляющий, что на 31 июля в столице 8241 подтвержденный случай заболевания COVID-19.

Среди новых заболевших — 48 женщин (18 — 73 года) и три девочки (5−12 лет), а также 55 мужчин (18−81 год) и четверо мальчиков (от 16 дней до 17 лет).

«В больницы госпитализировали 26 пациентов, остальные — на самоизоляции под контролем врачей», — добавил Виталий Кличко. По его словам, инфекцию подтвердили и у четверых медиков.

Среди тех, кто попал в больницу — 10 курсантов и преподаватель из КПИ. Общежитие закрыли на карантин.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», за минувшие сутки в больницу попало рекордное количество заболевших — 261 пациент.

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