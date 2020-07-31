- 13:39 Вода в море похожа на кисель: с одесских пляжей вывезли сотни тонн токсичных водорослей
- 13:30 «Сердце пациента, которому мы сделали пересадку, было в три раза больше донорского», — Борис Тодуров
- 13:29 Будем идти на компромиссы: Кравчук о своей работе в контактной группе по Донбассу
- 13:24 "Лета еще хватит": синоптик рассказала о погоде в первые дни августа и назвала дату очередного потепления
- 13:20 Под Николаевом опекуны 10 лет держали старика на цепи
- 13:12 Позитив стал участником нового сезона "Танців з зірками"
- 12:57 На скандальную экс-мэра Славянска Штепу завели дело из-за убийства офицера СБУ: что об этом известно
- 12:57 Переодетые малыши — основатели Киева оригинально поздравили Джоан Роулинг с юбилеем
- 12:51 В зоне ООС нацгвардейцы поймали поджигателя, намеревавшегося устроить пожар в поле
- 12:41 54-летний Владимир Торсуев из «Приключений Электроника» женился в пятый раз
- 12:39 Убедительных оснований для смены руководства Минздрава нет, — руководитель объединения «Платформа Здоровья»
- 12:27 В Киеве больше сотни новых больных с COVID-19, 26 человек попали в больницу
"Лета еще хватит": синоптик рассказала о погоде в первые дни августа и назвала дату очередного потепления
В субботу, 1 августа, в Украине практически повсеместно ожидаются дожди с грозами, исключение, разве что, составят центральные и южные регионы.
Такой прогноз погоды дает синоптик Наталья Диденко и уточняет, что теплее всего будет на юге страны — до + 25 + 29 градусов, на остальной территории — от + 22 до + 26 градусов. В Закарпатье — до +28 градусов.
«Август в Киев придет со свежестью и сыростью. В субботу возможен дождь с грозой, максимальная температура воздуха — до +22 +23 градусов», — прогнозирует синоптик.
В воскресенье, 2 августа, более вероятна сухая погода, однако будет прохладно. А потепление ожидается со вторника, 4 августа.
«Лето закончило школу в июне, набило грозами, паводками и смерчами шишки веселой беззаботной юности, в июле стало солиднее, обзавелось роскошными садами, небом с белыми облаками, жарой, тенью, привыкло к работе и к наконец-то разумным отпускам, поняв, что не „олинклюзивом единым“. Словом, набралось опыта. И готовится теперь этот жизненно синоптический опыт передавать августу. До пенсии — далеко, поэтому лета нам еще хватит», — шутит Наталья Диденко.
Эксклюзивный материал с прогнозами синоптиков о том, какой будет погода в третий месяц лета, читайте на сайте «ФАКТОВ».
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».36
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
«Сердце пациента, которому мы сделали пересадку, было в три раза больше донорского», — Борис Тодуров
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.
Ветер: 1 м/с С
Давление: 746 мм