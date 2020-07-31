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"Лета еще хватит": синоптик рассказала о погоде в первые дни августа и назвала дату очередного потепления

13:24 31 июля 2020
Пасмурная погода в Киеве

В субботу, 1 августа, в Украине практически повсеместно ожидаются дожди с грозами, исключение, разве что, составят центральные и южные регионы.

Такой прогноз погоды дает синоптик Наталья Диденко и уточняет, что теплее всего будет на юге страны — до + 25 + 29 градусов, на остальной территории — от + 22 до + 26 градусов. В Закарпатье — до +28 градусов.

«Август в Киев придет со свежестью и сыростью. В субботу возможен дождь с грозой, максимальная температура воздуха — до +22 +23 градусов», — прогнозирует синоптик.

В воскресенье, 2 августа, более вероятна сухая погода, однако будет прохладно. А потепление ожидается со вторника, 4 августа.

«Лето закончило школу в июне, набило грозами, паводками и смерчами шишки веселой беззаботной юности, в июле стало солиднее, обзавелось роскошными садами, небом с белыми облаками, жарой, тенью, привыкло к работе и к наконец-то разумным отпускам, поняв, что не „олинклюзивом единым“. Словом, набралось опыта. И готовится теперь этот жизненно синоптический опыт передавать августу. До пенсии — далеко, поэтому лета нам еще хватит», — шутит Наталья Диденко.

Эксклюзивный материал с прогнозами синоптиков о том, какой будет погода в третий месяц лета, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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