В России заговорили о прямых поставках оружия боевикам на Донбассе

В РФ заявили, что смогут поставлять оружие боевикам на Донбассе, которые, несмотря на перемирие, продолжают обстрелы.

Как сообщает «Интерфакс», это право Россия якобы может получить, если Сенат США утвердит военную помощь Украине.

«Я считаю, что выделение в США 300 млн долларов на военную помощь Украине, наоборот, нам открывает двери для того, чтобы помогать людям, по которым они хотят из этого оружия стрелять — „ДНР“ и „ЛНР“. В таких условиях мы имеем тоже право поставлять оружие официально», — заявил глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонид Калашников.

Он утверждает, что РФ ничего не остается, кроме как «закрыть эту тему — не стесняться поставлять оружие «ДНР» и «ЛНР».

Ранее сообщалось, что ВСУ готовы ответить боевикам, если те устроят провокацию.

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