- 13:47 Российские военные устроили проверку на Донбассе: что происходит
- 13:43 В России заговорили о прямых поставках оружия боевикам на Донбассе
- 13:39 Вода в море похожа на кисель: с одесских пляжей вывезли сотни тонн токсичных водорослей
- 13:30 «Сердце пациента, которому мы сделали пересадку, было в три раза больше донорского», — Борис Тодуров
- 13:29 Будем идти на компромиссы: Кравчук о своей работе в контактной группе по Донбассу
- 13:24 "Лета еще хватит": синоптик рассказала о погоде в первые дни августа и назвала дату очередного потепления
- 13:20 Под Николаевом опекуны 10 лет держали старика на цепи
- 13:12 Позитив стал участником нового сезона "Танців з зірками"
- 12:57 На скандальную экс-мэра Славянска Штепу завели дело из-за убийства офицера СБУ: что об этом известно
- 12:57 Переодетые малыши — основатели Киева оригинально поздравили Джоан Роулинг с юбилеем
- 12:51 В зоне ООС нацгвардейцы поймали поджигателя, намеревавшегося устроить пожар в поле
- 12:41 54-летний Владимир Торсуев из «Приключений Электроника» женился в пятый раз
Российские военные устроили проверку на Донбассе: что происходит
После введения режима «полного и всеобъемлющего прекращения огня» военнослужащие из России проводят проверку в оккупационных войсках — на Донбассе работают комиссии 8-й армии Южного военного округа ВС РФ.
Как сообщают в Минобороны Украины, в районе линии разграничения проводится ротация подразделений российско-оккупационных войск.
По данным Главного управления разведки Минобороны, комиссии контролируют передачу командных должностей прибывшим на Донбасс кадровым российским офицерам, а также проверяют состояние вооружения и военной техники.
«С начала суток 31 июля и до полудня обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не фиксировались», — добавляют в оборонном ведомстве.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после вступления в силу режима прекращения огня 27 июля боевики открывали огонь на Донбассе.58
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Вода в море похожа на кисель: с одесских пляжей вывезли сотни тонн токсичных водорослей (фото, видео)
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.
Ветер: 1 м/с С
Давление: 746 мм