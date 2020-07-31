Российские военные устроили проверку на Донбассе: что происходит

После введения режима «полного и всеобъемлющего прекращения огня» военнослужащие из России проводят проверку в оккупационных войсках — на Донбассе работают комиссии 8-й армии Южного военного округа ВС РФ.

Как сообщают в Минобороны Украины, в районе линии разграничения проводится ротация подразделений российско-оккупационных войск.

По данным Главного управления разведки Минобороны, комиссии контролируют передачу командных должностей прибывшим на Донбасс кадровым российским офицерам, а также проверяют состояние вооружения и военной техники.

«С начала суток 31 июля и до полудня обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не фиксировались», — добавляют в оборонном ведомстве.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после вступления в силу режима прекращения огня 27 июля боевики открывали огонь на Донбассе.

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