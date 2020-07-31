27.54 / 27.76 32.29 / 32.88
Киев: +21
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Российские военные устроили проверку на Донбассе: что происходит

13:47 31 июля 2020
Боевики

После введения режима «полного и всеобъемлющего прекращения огня» военнослужащие из России проводят проверку в оккупационных войсках — на Донбассе работают комиссии 8-й армии Южного военного округа ВС РФ.

Как сообщают в Минобороны Украины, в районе линии разграничения проводится ротация подразделений российско-оккупационных войск.

По данным Главного управления разведки Минобороны, комиссии контролируют передачу командных должностей прибывшим на Донбасс кадровым российским офицерам, а также проверяют состояние вооружения и военной техники.

«С начала суток 31 июля и до полудня обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не фиксировались», — добавляют в оборонном ведомстве.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после вступления в силу режима прекращения огня 27 июля боевики открывали огонь на Донбассе.

58

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

водоросли в Черном море

Вода в море похожа на кисель: с одесских пляжей вывезли сотни тонн токсичных водорослей (фото, видео)

Российский «Панцирь»

В России заговорили о прямых поставках оружия боевикам на Донбассе

Боевики

Российские военные устроили проверку на Донбассе: что происходит

Борис Тодуров и команда хирургов возле пациента

«Сердце пациента, которому мы сделали пересадку, было в три раза больше донорского», — Борис Тодуров

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер