Оккупанты могут "экспроприировать" в Крыму 11 тысяч земельных участков украинцев

После того, как Россия запретила иностранцам владеть землей в оккупированном Крыму, украинцы-собственники участков могут лишиться своего имущества. Причем под «экспроприацию» подпадут очень привлекательные участки в прибрежной зоне. Об этом предупредил российский адвокат Николай Полозов.

«По некоторым данным, таких участков насчитывается не менее 11 тысяч. В течение года, до следующего марта, владельцы участков должны каким-то образом от них избавиться — подарить или продать. В ином случае имущество будут выкупать якобы по рыночной цене, а потом продавать с аукциона. Но, скорее всего, это будет некая форма экспроприации», — объяснил Полозов в комментарии изданию «Гордон».

Украинский Региональный центр прав человека насчитал в Крыму почти четыре тысячи землевладельцев, которых уже лишили права собственности. Также, по информации правозащитников, почти 250 владельцев недвижимости потеряли ее навсегда, когда объекты были отправлены под снос.

По мнению адвоката, пострадавшие вряд ли смогут добиться компенсации от Международного уголовного суда. «Какой-то прямой компенсации, даже в случае признания жертвами, люди не получат. На данный момент каких-либо эффективных средств защиты практически нет», — подытожил Полозов.

Напомним, после того, как российский президент своим указом запретил украинцам владеть землей в оккупированном Крыму, Украина обратилась в Офис Прокурора Международного уголовного суда. Украинская сторона считает происходящее военным преступлением.

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