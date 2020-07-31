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Украина

Правила пересечения КПВВ изменятся с 1 августа: что важно знать

14:51 31 июля 2020
Путь на КПВВ

С субботы 1 августа, меняется порядок пересечения линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. Ранее стало известно, чем будут отличаться новые КПВВ в Счастье и Золотом.

Как сообщает штаб ООС на своей странице в Facebook, в соответствии с постановлением Кабмина Украины от 22 июля 2020 № 641, на период действия карантина запрещается пересечение линии разграничения на контрольных пунктах въезда-выезда иностранцами и лицами без гражданства без наличия полиса (свидетельства, сертификата) страхования. Он должен быть выдан страховой компанией, которая зарегистрирована в Украине, или иностранной страховой компанией, имеющей представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией-партнером на территории Украины.

Этот полис должен покрывать расходы, связанные с лечением COVID-19 действовать в течение срока пребывания в Украине.

Ранее сообщалось, что через КПВВ боевики пропускают только «избранных».

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