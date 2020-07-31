27.54 / 27.76 32.29 / 32.87
Киев: +21
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Эхо "географического" скандала: в МИДе поучат коллег из Минздрава английскому языку

15:00 31 июля 2020
Коллаж со Степановым

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, ранее сообщивший о передаче украинской стороне списка «вагнеровцев», задержанных в Беларуси, прокомментировал «географический» скандал, в который попал Минздрав Украины.

Так, в материале «Европейской правды» сообщалось, что на сайте МОЗ был размещен список стран, разделенный на «красные» и «зеленые» зоны — речь шла об иностранцах, которые могут (или не могут) приезжать в Украину в связи с пандемией коронавируса.

Суть скандала в том, что названия некоторых стран были переведены неправильно, а некоторых государств вовсе не существует. Журналисты обратили внимание на то, что в списке было 214 стран, в то время, как членами ООН являются 193 государства.

Так, в списке оказались «Западная Сахара» и страна «Турки и Кайкос» (на самом деле британские острова Теркс и Кайкос в Карибском бассейне). А африканскую Кот-Д'Ивуар в списке упомянули под старым названием — Берег Слоновой Кости.

Британские Нормандские острова (Channel Islands) превратились в «Канал-острова», а государство Того (Togo) — в «Йти» (Идти по-русски и To go по-английски).

Список, конечно, удалили, но скрины остались.

«Мы с Минздравом — хорошие партнеры. Как только мы узнали о сложностях с переводом, то сразу предложили коллегам нашу экспертную помощь, чтобы в дальнейшем такие ошибки не возникали», — заявил на брифинге Дмитрий Кулеба.

На видео — с 37:50

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Дмитрий Кулеба рассказал о сотрудничестве Украины, Польши и Литвы в новом межрегиональном формате — «Люблинском треугольнике».

Коллаж со странички Уляны Супрун в соцсетях.

124

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Путь на КПВВ

Правила пересечения КПВВ изменятся с 1 августа: что важно знать

Александр Кержаков с бывшей женой

Бывшая жена звезды российского футбола впервые рассказала о насилии в семье (фото)

Коллаж со Степановым

Эхо "географического" скандала: в МИДе поучат коллег из Минздрава английскому языку

Превращали в попрошаек: в Закарпатье дельцы организовали преступный бизнес на людях с инвалидностью (фото)

Превращали в попрошаек: в Закарпатье дельцы организовали преступный бизнес на людях с инвалидностью (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер