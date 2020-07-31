Теракт в Луцке: книгу Кривоша отправили на экспертизу

По делу луцкого террориста Максима Кривоша назначено около 30 экспертиз, в том числе взрыво-техническая, судебно-баллистическая, холодного оружия, автотовароведческая и лингвистическая.

Как сообщает «Укринформ», в ходе досудебного расследования проверяются связи подозреваемого, устанавливается происхождение оружия. Изучаются все заявления о предстоящих терактах, которые сделал Кривош.

Начальник следственного отдела Управления СБУ в Волынской области Александр Хитрик заявил на брифинге, что в рамках судебно-лингвистической экспертизы будут исследовать книгу «Философия преступника», автором которой называет себя «луцкий террорист» Максим Кривош.

Ранее сообщалось, что суд принял неожиданное решение по сообщнику террориста Кривоша.

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