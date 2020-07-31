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Австрия снимает запрет на рейсы из Украины: в посольстве рассказали, кого не пустят в страну
С 1 августа Австрия, где в начале июля стартовал новый сезон Формулы-1, отменяет запрет на посадку самолетов из «стран риска», в том числе из Украины. Об этом в Facebook сообщил посол Украины в Вене Александр Щерба.
По его информации, общий режим въезда украинцев в Австрию остается неизменным.
«То есть никакого туризма. Въезжают те, кто имеют вид на жительство, те, кто летят по особым семейным обстоятельствам (свадьба, воссоединение семьи, похороны …), а также на срочное лечение. Все должны иметь при себе свежий тест на COVID», — пишет посол.
Щерба также отмечает, что пока неизвестно, разрешат ли въезд в Австрию украинским студентам, которые только поступили в местные вузы и пока не имеют вида на жительство.
С 1 августа из Австрии на самолете можно добраться в Украину, Россию, Беларусь, Румынию, Молдову, Болгарию, Сербию, Черногорию, Боснию и Герцеговину, Косово, Албанию, Северную Македонию, Швецию, Китай, Иран, Испанию, Великобританию и Египет. Ранее эти государства находились в «красном списке» из-за высокого уровня заражаемости коронавирусом.
Напомним, с 27 июля в Австрии начали действовать новые правила въезда в страну, которые предусматривают предоставление отрицательного результата ПЦР-теста на Covid-19 при пересечении границы.9
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