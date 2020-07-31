Карантин в Украине продлится как минимум до конца 2021 года: инфекционист озвучил прогноз

Даже по самым оптимистичным прогнозам карантин, введенный в Украине из-за пандемии коронавируса COVID-19, продлится до конца 2021 года.

Об этом врач-инфекционист, бывший глава Центра общественного здоровья Украины Владимир Курпита заявил в комментарии OBOZ.TV.

«По длительности карантина. Пока самые оптимистичные прогнозы эпидемиологов таковы — пожалуй, стоит рассчитывать на весь 2021 год, поскольку за это время значительное количество населения не переболеет и не будет вакцины в большом доступе. Поэтому готовимся к адаптивному карантину, который сейчас вводится правительством в течение длительного времени», — сказал Курпита.

При этом он отметил, что смягчились карантинные ограничения: разрешено работать предприятиям и учреждениям общественного питания.

«Наиболее критическую ситуацию можно ожидать где-то во второй-третьей неделе октября, когда в Украине традиционно начинается сезон острых респираторных заболеваний. И, конечно, город Киев всегда в зоне риска, в связи с тем, что это город-миллионник, куда приезжает большое количество людей как из страны, так и извне. В городе огромная сеть различных заведений и транспорта, где, собственно, и происходит передача вируса», — считает врач-инфекционист.

Ранее сообщалось, что в Украине установлен антирекорд по росту заболеваемости коронавирусом.

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