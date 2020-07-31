Кравчук в новой должности дал интервью пропагандистке Скабеевой: в сети обсуждают видео

Недавно назначенный глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук выступил в шоу «60 минут», которое на российском телевидении ведет скандально известная пропагандистка Ольга Скабеева.

Комментарий Кравчука на телеканале «Россия 1» прозвучал в обед 31 июля. Первый президент Украины спорил со Скабеевой о том, кто начал войну на Донбассе, шутил о своем предшественнике Леониде Кучме и пригласил российскую журналистку в Киев.

Кремлевским пропагандистам Кравчук рассказал, в чем видит свою миссию и как предполагает строить диалог с представителями так называемых «ЛНР» и «ДНР».

В сети появилась масса комментариев по поводу такого «эксклюзива». Часть комментаторов недовольна сменой Леонида Кучмы на еще более возрастного политика. Но есть и осторожные посты о том, что не стоит беспокоиться заранее, стоит посмотреть, как будут решаться вопросы, а потом уже критиковать.

Напомним, после своего назначения в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что своей главной задачей видит добиться компромисса с другими участниками переговоров.

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