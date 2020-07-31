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Украина

Украина просит Беларусь выдать 28 задержанных «вагнеровцев»

18:16 31 июля 2020
задержание наемников

Украина, заявившая о необходимости экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков ЧВК «Вагнер», просит компетентные органы соседнего государства передать Киеву 28 наемников.

Офис Генпрокурора обратился в Генеральную прокуратуру Беларуси с запросами о временном аресте лиц, которые 29 июля были задержаны правоохранительными органами этого государства.

«28 лицам, из которых 9 граждан Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации», — говорится в сообщении.

Украинская сторона намерена требовать выдачи этих лиц в Украину для привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте на Донбассе.

Напомним, 29 июля белорусскими правоохранительными органами были задержаны 33 человека, некоторые из них были представителями частной военной компании «Вагнер».

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