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В разгар эпидемии коронавируса в Тернополе устроили массовое шествие выпускников (фото)
В пятницу, 31 июля, в Тернополе проходит торжественное шествие выпускников школ. Всего в нем участвуют более 1 400 бывших участников. При этом Министерство образования и науки рекомендовало воздержаться от проведения массовых мероприятий, в том числе выпускных вечеров.
Как сообщает издание «ТЕРЕН», на торжественном мероприятии в Тернополе медалистов и обладателей лучших костюмов-вышиванок наградят на местном стадионе.
В связи с карантинными ограничениями выпускники Тернополя долго не знали, в каком формате пройдут их выпускные вечера, и будут ли они вообще. Но городской совет решил, что торжественное мероприятие должно состояться 31 июля.
Ранее сообщалось, что в Минздраве рассказали об учебе в школах с 1 сентября.
Фото: «ТЕРЕН», «Бліц-інфо»71
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