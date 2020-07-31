Украину поделили на четыре карантинные зоны: где и какие ограничения будут действовать (карта)

С 1 августа Украину поделят на четыре карантинные зоны — зеленую, желтую, оранжевую и красную.

Решение приняла Центральная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает в Telegram-канале министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Зеленая зона предполагает масочный режим в местах скопления людей, соблюдение социальной дистанции, один человек на 5 квадратных метров во время проведения массовых мероприятий.

В желтой зоне, кроме вышеупомянутого, также запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.

В нее попадают:

Винница и Могилев-Подольский, Винницкий, Калиновский, Крыжопольский, Немировский и Тульчинский районы Винницкой области;

Нововолынск, Гороховский, Киверцовский, Локачинский, Маневицкий и Турийский районы Волынской области;

Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Любарский, Пулинский, Романовский и Черняховский районы Житомирской области;

Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области;

Яремче, Богородчанский, Городенковский, Косовский и Надвирнянский районы Ивано-Франковской области;

Жолковский, Яворивский и Камянка-Бугский районы Львовской области;

Бережанский, Гусятинский, Козивский, Лановецкий и Чорткивский районы Тернопольской области;

Глыбокский, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

В оранжевой зоне запрещены работа развлекательных заведений и ресторанов ночью, плановая госпитализация в больницах, работа спортзалов, детских лагерей.

К оранжевой зоне отнесены:

Ивано-Франковск, Львов, Бережаны Тернопольской области;

Луцкий и Любешовский районы Волынской области;

Тисменицкий район Ивано-Франковской области;

Николаевский, Перемышльский и Пустомитовский районы Львовской области;

Бучачский район Тернопольской области.

В красной зоне вводятся все ограничения, которые уже упоминались, а также запрет на работу общественного транспорта, посещение учреждений образования, деятельность кафе и ресторанов.

В эту зону попали:

Луцк и Тернополь;

Кицманский район Черновицкой области.

Решение вступит в силу 3 августа.

Напомним, с начала эпидемии в Украине заболели 69 884 человека. По состоянию на утро 31 июля выздоровели 38 752 пациента. В 1693 случаях болезнь закончилась летальным исходом.

Как сообщали «ФАКТЫ», Киев может оказаться на границе между «желтой» и «оранжевой» зонами.

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