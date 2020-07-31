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Украину поделили на четыре карантинные зоны: где и какие ограничения будут действовать (карта)
С 1 августа Украину поделят на четыре карантинные зоны — зеленую, желтую, оранжевую и красную.
Решение приняла Центральная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает в Telegram-канале министр Кабинета министров Олег Немчинов.
Зеленая зона предполагает масочный режим в местах скопления людей, соблюдение социальной дистанции, один человек на 5 квадратных метров во время проведения массовых мероприятий.
В желтой зоне, кроме вышеупомянутого, также запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.
В нее попадают:
Винница и Могилев-Подольский, Винницкий, Калиновский, Крыжопольский, Немировский и Тульчинский районы Винницкой области;
Нововолынск, Гороховский, Киверцовский, Локачинский, Маневицкий и Турийский районы Волынской области;
Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Любарский, Пулинский, Романовский и Черняховский районы Житомирской области;
Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области;
Яремче, Богородчанский, Городенковский, Косовский и Надвирнянский районы Ивано-Франковской области;
Жолковский, Яворивский и Камянка-Бугский районы Львовской области;
Бережанский, Гусятинский, Козивский, Лановецкий и Чорткивский районы Тернопольской области;
Глыбокский, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.
В оранжевой зоне запрещены работа развлекательных заведений и ресторанов ночью, плановая госпитализация в больницах, работа спортзалов, детских лагерей.
К оранжевой зоне отнесены:
Ивано-Франковск, Львов, Бережаны Тернопольской области;
Луцкий и Любешовский районы Волынской области;
Тисменицкий район Ивано-Франковской области;
Николаевский, Перемышльский и Пустомитовский районы Львовской области;
Бучачский район Тернопольской области.
В красной зоне вводятся все ограничения, которые уже упоминались, а также запрет на работу общественного транспорта, посещение учреждений образования, деятельность кафе и ресторанов.
В эту зону попали:
Луцк и Тернополь;
Кицманский район Черновицкой области.
Решение вступит в силу 3 августа.
Напомним, с начала эпидемии в Украине заболели 69 884 человека. По состоянию на утро 31 июля выздоровели 38 752 пациента. В 1693 случаях болезнь закончилась летальным исходом.
Как сообщали «ФАКТЫ», Киев может оказаться на границе между «желтой» и «оранжевой» зонами.380
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