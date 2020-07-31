Стало известно, где будут закрывать школы с 1 сентября

С 1 сентября на карантин будут закрывать школы только в районах, где высокий показатель заболеваемости атипичной пневмонией.

Как сообщает сайт Правительства, Кабмин провел всеукраинское селекторное совещание с руководителями областей.

«Учебный год по всей территории Украины начнется вовремя с 1 сентября в соответствии с особенностями эпидемиологической ситуации в конкретном регионе или отдельной административно-территориальной единицы», — сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на всеукраинском селекторном совещании с руководителями областей.

Он отметил, что в районах «красной» зоны будут приниматься отдельные решения.

«Закрывать школы будут только в районах красной зоны», где высокий показатель заболеваемости атипичной пневмонией", — говорится в сообщении Кабмина.

Ранее сообщалось, что Украину поделили на четыре карантинные зоны.

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