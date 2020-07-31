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Курбан-байрам и Песах: у Зеленского заявили, что не у всех украинцев будут выходные на новые госпраздники
Расширение списка государственных праздников в Украине, в который вносятся религиозные мусульманские, иудейские и другие праздники, предполагает, что работодатель может, ссылаясь на закон, предоставлять выходной день работнику, который отмечает один из этих праздников в соответствие со своим вероисповеданием. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква.
«Предлагается предоставить государственный статус таким религиозным праздникам, как Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда. Согласно законопроекту, работодателю рекомендуется предоставлять выходной день сотруднику, который отмечает один из этих праздников в соответствии с принадлежностью к той или иной религиозной конфессии», — передает слова Жовквы Офис президента.
По его мнению, такой подход позволит обеспечить соблюдение традиций празднования и продемонстрирует преданность Украины принципам равенства, толерантности и взаимоуважения. Кроме того, представители религиозных общин смогут реализовать свое право на свободное вероисповедание без нарушений исконных традиций.
Жовква отметил, что в странах ЕС существуют глубокие традиции уважения к религиям и религиозным конфессиям. Их права закреплены в соответствующих законодательных актах. В Украине длительное время с религией боролись и исказили отношение людей к отдельным религиозным течениям. Поэтому приобретает актуальность предоставление государственного статуса отдельным религиозным праздникам.
Напомним, идея дополнить календарь мусульманскими праздниками появилась после встречи президента с крымскотатарской общиной. Указ был подписан в день, когда мусульмане Украины и мира празднуют Курбан-Байрам.
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