«У нас тоже все начиналось с «зеленых человечков»: Украина передаст Беларуси информацию о преступлениях «вагнеровцев»

В Украине, седьмой год защищающейся от российских оккупантов, отметили, что задержание под Минском боевиков ЧВК «Вагнер» — это крайне опасный прецедент, свидетельствующий о намерении иностранного вмешательства в дела независимой Беларуси.

Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что Киев передаст Минску информацию, подтверждающую преступную деятельность боевиков «вагнеровцев» на территории Украины.

Он напомним, что «вагнеровцы» убивали, пытали и калечили защитников Украины.

«Нестабильность и спровоцированная напряженность в Беларуси нами расценивается как ситуация, которая угрожает Украине в том числе. У нас тоже все начиналось с» зеленых человечков «и» ихтамнетов «, а потом пришли отряды Гиркина, Безлера и других, кто решил в Украине начать гибридную войну, унесшую десятки тысяч жизней, которая продолжается более шести лет. Мы за независимую, успешную Беларусь», — подчеркнул министр.

Напомним, Офис генпрокурора обратился в Генеральную прокуратуру Беларуси передать Киеву задержанных наемников, которые воевали на Донбассе

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