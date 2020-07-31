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- 20:04 Журналисты нашли могилы погибших на Донбассе российских солдат
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Журналисты нашли могилы погибших на Донбассе российских солдат (фото)
Журналистское расследование установило, что несколько похороненных в России солдат и офицеров погибли в боях на Донбассе. Об этом сообщает ВВС.
Группа независимых расследователей вооруженных конфликтов Conflict Intelligence Team (CIT) обнаружила в подмосковном Солнечногорске могилу офицера Сил специальных операций Сергея Суслова. Он был награжден медалями «За присоединение Крыма» и «За отвагу», а посмертно стал кавалером ордена «Мужества». Место гибели офицера неизвестно. Дата его смерти — 14 июня 2014 года, в это время в Украине шли бои за Мариуполь.
Сергей Федчиков и Вадим Василевский погибли в июле и августе 2014 года. Предполагается, что это случилось в боях за луганский аэропорт. Россияне входили в состав частной военной компании «Вагнер».
Старший лейтенант Евгений Трундаев, герой России, похоронен в подмосковном Зарайске. Дата его смерти — 15 октября 2014 года. По данным журналистов, Трундаев и еще несколько военных инструкторов из РФ погибли в Луганской области в районе села Смелое.
А в поселке Североонежск Архангельской области на памятном камне «Воинам-землякам, павшим за Родину» прямо указано, что старший сержант Леонид Юрьевич Кичаткин
Ранее сообщалось, что Украина будет требовать от Беларуси выдачи задержанных боевиков из ЧВК «Вагнер».
Фото: ВВС422
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