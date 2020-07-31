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Хорватия до середины августа продлила ограничения на въезд для украинцев
Хорватия продлила до 15 августа действующие условия въезда иностранцев в страну. Украинцы, как и другие граждане стран, не входящих в ЕС, будут въезжать в Хорватию на условиях самоизоляции и сдачи ПЦР-теста на коронавирус.
Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Хорватии Василий Кырылыч.
Напомним, Институт здравоохранения Хорватии 10 июля 2020 принял решение о том, что все граждане третьих стран, имеющих основание на въезд в Республику Хорватия по личным неотложным причинам (например, имеют частную собственность в Хорватии) должны пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию. Самоизоляция может быть сокращена до 7 дней, если лицо за собственные средства через семь дней после прибытия в Хорватию сдаст забор материала из носа и горла и получит отрицательный результат ПЦР теста на SARS-CoV-2.
Лица же, которые въезжают в Хорватию с туристической или деловой целью, а также ради учебы могут въехать в Хорватию без обязательной 14-дневной самоизоляции при предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста на SARS-CoV-2, сделанного не раньше, чем за 48 часов (считая от времени взятия забора до прибытия на пограничный переход). При отсутствии теста такие граждане должны пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию.
Как сообщали «ФАКТЫ», пока украинцам запрещен въезд в Австрию с туристической целью. Без ограничений туристов из Украины сейчас принимает Турция и Черногория, но только прибывших самолетами.
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