Карантинные зоны в Украине: решение будут пересматривать каждую неделю

Деление территории Украины на четыре карантинные зоны, которое стартует с 3 августа, будет пересматриваться каждую пятницу, учитывая эпидемиологическую ситуацию в каждом регионе.

Об этом после очередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает «РБК-Украина».

Степанов считает, что принятое решение гибкое и даст ожидаемый результат.

«Если мы говорим о „зеленой“ зоне, то там будут действовать правила, установленные по стране… „Желтая“ зона — это зона буферная, которая должна настораживать. „Оранжевая“ зона, кроме предыдущих зон, ограничивает заведения размещения, устанавливаются жесткие ограничения по массовым мероприятиям. В „красных“ зонах устанавливаются дополнительные ограничения», — сказал Степанов.

Министр напомнил, что с 1 августа изменится подход к определению новых зон адаптивного карантина. В частности, города, области и районы будут распределяться по зонам по следующим критериям:

загруженность кроватей не выше 50%;

среднее количество тестирований не менее 24 на 100 тысяч населения;

коэффициент выявления случаев инфицирования не выше 11%;

показатель динамики инфицирования.

Напомним, после введения правил зонирования, Киев может оказаться на границе между «желтой» и «оранжевой» зонами. В столице на утро 31 июля подтверждено 8241 случай инфицирования коронавирусом, в том числе 132 летальных исхода.

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