Россия может начать войну в Черном море осенью 2020 года: озвучен прогноз

Россия, которая в сентябре запланировала военные учения «Кавказ-2020», может в конце сентября — начале октября этого года начать военные действия в Черном море.



Об этом во время Международного круглого стола на тему «Вызовы и угрозы Черноморского региона», заявил главный редактор BlackSeaNews, координатор Морской экспертной платформы Андрей Клименко.

«Мы оцениваем вероятность войны в этом году, по нашим ощущениям, на Черном море около 70−80%, во всяком случае более 50%. Сроки когда это будет: конец сентября-октябрь, когда совпадает целый ряд факторов», — цитирует Клименко «Укринформ».

По его словам, речь идет об активной фазе и концентрации всех военных сил РФ в Черноморском регионе во время учений «Кавказ 2020» и местных выборов в Украине.

Клименко отметил, что выборы — это всегда фактор риска. А на этих местных выборах пророссийские силы в Украине будут расшатывать ситуацию в отдельных местных громадах, которые находятся на побережье Азовского и Черного морей.

Ситуацию в Черноморском регионе обостряет и открытие железной дороги через Керченский мост, построенный оккупантами, считает эксперт. Он отмечает, что переброска новых сил в Крым может занять всего несколько дней.

По мнению Клименко, Турция также не должна ослаблять бдительность, ведь стремление России к завладению проливами Босфор и Дарданеллы никуда не делось еще со времен Российской империи.

Клименко отметил, что стратегия Украины должна заключаться в том, чтобы обратиться к США и НАТО с просьбой «прикрыть» Украину на несколько лет в этом регионе пока не будут построены ВМС Украины, силы ПВО и создан ракетный щит страны. Также срочно необходимо создавать Военно-морскую миссию для патрулирования в Черном море, считает эксперт.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что в противовес российским военным учениям, Украины проведет свои в довольно «неожиданных местах».

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