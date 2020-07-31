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Украина

В состав ТКГ может войти первый премьер-министр Украины: Кравчук сделал громкое заявление

21:04 31 июля 2020
Фокин

Участником Трехсторонней контактной группы по Донбассу, которую возглавил первый президент Леонид Кравчук, может стать бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин.

Об этом Кравчук заявил в эфире телеканала «Украина 24».

Отвечая на вопрос, какие новые фамилии могут появиться в делегации, Кравчук заявил:

«Мне известно, что ведутся переговоры с человеком, который известен в Украине. Это Витольд Фокин. Его знают на Донбассе, он с 16 лет в шахте. И мы хотели бы иметь в группе человека, которого знает Донбасс. Чтобы он мог сказать, чего хотят стратегически, национально и как угодно люди, которые там живут», — уточнил первый президент.

Витольду Фокину 88 лет. Он был премьер-министром Украины в 1990—1992 годах. Родился в селе Ново-Николаевка Днепропетровской области. Закончил горный факультет Днепропетровского горного института. С 1954 по 1971 годы работал на шахтах Донбасса в разных должностях.

Напомним, сегодня Леонид Кравчук в новой должности в прямом эфире дал комментарий российской пропагандистке Ольге Скабеевой, что вызвало неоднозначную реакцию в обществе.

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