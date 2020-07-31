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Украина

Два года со дня нападения на Екатерину Гандзюк: под зданием МВД в Киеве зажгли файеры

21:26 31 июля 2020
акция

В пятницу, 31 августа, в Киеве прошла акция памяти херсонской активистки Екатерина Гандзюк.

Участники акции «2 года со дня нападения на Екатерину Гандзюк» под зданием МВД жгли дымовые шашки и требовали наказать виновных в смерти девушки.

«Под МВД напомнили об отбросах-мусорах, благодаря которым дело Кати до сих пор не закрыто», — написал Антон Ходза.

Активисты на асфальте перед МВД белой краской написали и перечеркнули красной краской имена работников ведомства, которые, по их мнению, виновны в саботаже расследования нападения на Гандзюк. Затем участники акции зажгли дымовые шашки, выкрикивая фамилию министра.

Напомним, что 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил кислоту на активистку Екатерину Гандзюк. Она попала в реанимацию с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после многих операций.

В июне 2019 года, после того как 5 обвиняемых в исполнении преступления признали свою вину и пошли на сделку со следствием, суд вынес им приговоры.

В СБУ сообщили, что конечный заказчик убийства Гандзюк — глава Херсонского облсовета Владислав Мангер. По решению суда он останется за решеткой до 11 сентября.

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