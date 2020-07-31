27.54 / 27.76 32.29 / 32.87
Киев: +21
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

С 3 августа поезда не будут делать остановку в Луцке и Тернополе: что важно знать пассажирам

22:13 31 июля 2020
поезд

В связи с тем, что два областных центра западной Украины Луцк и Тернополь отнесены в «красную» карантинную зону, «Укрзалізниця» с 3 августа временно отменяет остановку ряда поездов дальнего следования в этих городах.

Ограничение будет действовать для поездов: № 41 / 42 сообщением Днепр-Трускавец, № 98 / 97 Ковель-Киев, № 88 / 87 Ковель-Новоалексеевка, № 12 / 11 Одесса-Львов, № 81 / 82 Киев-Ужгород, № 49/50 Киев-Трускавец, № 136 / 135 Черновцы-Одесса, № 108 / 107 Одесса-Ужгород, № 110 / 109 Львов-Херсон, № 86 / 85 Львов-Новоалексеевка, № 715 / 716 Киев-Львов, сообщили в ведомстве.

Остановка поездов в этих городах будет восстановлена ​​после получения решений региональных комиссий об ослаблении карантинных мероприятий.

«Пассажирам указанных поездов, планировавшим следовать в / из Луцка и Тернополя будет предложен возврат полной стоимости билетов», — говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили требования, которые необходимо соблюдать во время посадки в поезд и непосредственно в подвижном составе.

Как сообщали «ФАКТЫ», решение о карантинных зонах в Украине будут пересматривать каждую неделю.

70

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

машины

В Днепре в квартире нашли тела трех парней, среди них есть подросток: первые детали происшествия

корабли

Россия может начать войну в Черном море осенью 2020 года: озвучен прогноз

Львовский роддом

«Все мучаются, и ты должна помучиться»: врачу львовского роддома вынесли приговор за смерть ребенка (фото)

поезд

С 3 августа поезда не будут делать остановку в Луцке и Тернополе: что важно знать пассажирам

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер