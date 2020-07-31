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С 3 августа поезда не будут делать остановку в Луцке и Тернополе: что важно знать пассажирам
В связи с тем, что два областных центра западной Украины Луцк и Тернополь отнесены в «красную» карантинную зону, «Укрзалізниця» с 3 августа временно отменяет остановку ряда поездов дальнего следования в этих городах.
Ограничение будет действовать для поездов: № 41 / 42 сообщением Днепр-Трускавец, № 98 / 97 Ковель-Киев, № 88 / 87 Ковель-Новоалексеевка, № 12 / 11 Одесса-Львов, № 81 / 82 Киев-Ужгород, № 49/50 Киев-Трускавец, № 136 / 135 Черновцы-Одесса, № 108 / 107 Одесса-Ужгород, № 110 / 109 Львов-Херсон, № 86 / 85 Львов-Новоалексеевка, № 715 / 716 Киев-Львов, сообщили в ведомстве.
Остановка поездов в этих городах будет восстановлена после получения решений региональных комиссий об ослаблении карантинных мероприятий.
«Пассажирам указанных поездов, планировавшим следовать в / из Луцка и Тернополя будет предложен возврат полной стоимости билетов», — говорится в сообщении.
В ведомстве также напомнили требования, которые необходимо соблюдать во время посадки в поезд и непосредственно в подвижном составе.
Как сообщали «ФАКТЫ», решение о карантинных зонах в Украине будут пересматривать каждую неделю.
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