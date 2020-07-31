Попавший в «красную» зону карантина Луцк отказывается вводить ограничения

В Луцке, который отнесен в «красную» карантинную зону в связи с COVID-19, отказываются выполнять решения Центральной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом в Facebook написал совет городского головы Луцка Игорь Полищук, назвав решения комиссии «непутевыми, несвоевременными и непрофессиональными».

«Сообщаем, что Луцкий городской совет не будет принимать никаких решений по остановке транспорта или закрытию любых заведений в связи с вышеуказанным непонятным решением. Если центральная власть хочет работать по закону, пусть вводит чрезвычайное положение и только тогда останавливает транспорт, закрывает заведения и принимает другие ограничения», — пишет Полищук.

Напомним, с 3 августа в Луцке временно не будут останавливаться ряд поездов дальнего следования.

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