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Украина

Cамоизоляцию для возвращающихся с оккупированных территорий решили не отменять

23:30 31 июля 2020
На КПВВ

Вопреки звучавшим ранее заявлениям, Украина оставляет в силе правило самоизоляции при въезде на контролируемую властями страны территорию гражданами из отдельных регионов Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в разъяснениях оперативно-военного управления Восточного регионального управления Госпогранслужбы.

«Граждане Украины (кроме тех, кто прибывает для участия во ВНО) будут пропускаться только при условии согласия на прохождение самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса „Дій вдома“, или обсервации», — сказано в сообщении.

Кроме того, на период действия карантина, в Донецкой и Луганской областях запрещается пересечение КПВВ иностранцам и лицам без гражданства без наличия полиса страхования, выданный страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией — партнером на территории Украины.

Также граждане из временно оккупированных территорий будут проходить бесконтактный температурный скрининг тела и опрашиваться на предмет контакта с больными COVID-19.

Еще одно важное обстоятельство: для пересечения линии разграничения в КПВВ граждане будут допускаться со средствами защиты органов дыхания (масках). При этом в контрольных пунктах сможет находиться только такое количество людей, которое обеспечит соблюдение социальной дистанции.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что страховой полис граждан, пересекающих линию разграничения, должен покрывать расходы, связанные с лечением COVID-19 действовать в течение срока пребывания в Украине.

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