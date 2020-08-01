Пытали украинцев на Донбассе: в МВД привели веские причины для выдачи "вагнеровцев" Украине

Задержанные в Беларуси члены ПВК «Вагнер» участвовали в войне на Донбассе против Украины и пытали наших защитников.

Об этом заявил в эфире одного из телеканалов представитель МВД Артем Шевченко, пишет УНИАН.

Он отметил, что у государства есть веские доказательства, чтобы экстрадировать россиян в Украину.

«Министр внутренних дел заявил, что есть доказательства того, что представители этой ПВК „Вагнер“ воевали и свирепствовали не только в Судане, Сирии и Ливии, но и у нас на Донбассе. Воевали, пытали, калечили защитников Украины. Полиция расследует ряд уголовных дел по этим преступлениям, в том числе — задержанных на территории Беларуси наемников», — отметил Шевченко.

Напомним, что 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали около Минска 32 российских боевиков из ЧВК «Вагнер» и еще одного человека на юге страны. По сообщению СМИ, среди них были и те, кто воевал против Украины на Донбассе. По данным правоохранительных органов Беларуси, поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании. При себе каждый россиянин имел небольшую ручную кладь, и на всех — три больших тяжелые чемоданы, загрузка которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин. Белорусские власти утверждают, что задержанные связаны с частной военной компанией «Вагнер». В отношении их уже возбуждено уголовное дело о подготовке терактов, они дают показания. В Кремле заявили, что Россия не признает украинское гражданство задержанных в Беларуси бойцов частной военной компании «Вагнер», а самих военных компаний в России юридически нет.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Украина обратилась к Беларуси с запросом об экстрадиции 28 наемников. Запрос в Генеральную прокуратуру Беларуси отправил Офис Генпрокурора Украины.

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