- 01:24 Китай запустил конкурента GPS и ГЛОНАСС: что об этом известно
- 00:49 "Никто не будет в безопасности": в ЕС придумали, как защитить от COVID-19 всех европейцев
- 00:25 Пытали украинцев на Донбассе: в МВД привели веские причины для выдачи "вагнеровцев" Украине
- 31.07 23:55 Подложили взрывчатку в самолет Качиньского: Польша обвиняет Россию в крушении президентского борта
- 31.07 23:30 Cамоизоляцию для возвращающихся с оккупированных территорий решили не отменять
- 31.07 22:52 Попавший в «красную» зону карантина Луцк отказывается вводить ограничения
- 31.07 22:38 Женщина избила годовалую дочь до реанимации: шокирующие детали происшествия на Житомирщине
- 31.07 22:13 С 3 августа поезда не будут делать остановку в Луцке и Тернополе: что важно знать пассажирам
- 31.07 21:59 Не нравятся условия в СИЗО: луцкий террорист объявил голодовку
- 31.07 21:44 В Днепре в квартире нашли тела трех парней, среди них есть подросток: первые детали происшествия
- 31.07 21:26 Два года со дня нападения на Екатерину Гандзюк: под зданием МВД в Киеве зажгли файеры
- 31.07 21:04 В состав ТКГ может войти первый премьер-министр Украины: Кравчук сделал громкое заявление
Пытали украинцев на Донбассе: в МВД привели веские причины для выдачи "вагнеровцев" Украине
Задержанные в Беларуси члены ПВК «Вагнер» участвовали в войне на Донбассе против Украины и пытали наших защитников.
Об этом заявил в эфире одного из телеканалов представитель МВД Артем Шевченко, пишет УНИАН.
Он отметил, что у государства есть веские доказательства, чтобы экстрадировать россиян в Украину.
«Министр внутренних дел заявил, что есть доказательства того, что представители этой ПВК „Вагнер“ воевали и свирепствовали не только в Судане, Сирии и Ливии, но и у нас на Донбассе. Воевали, пытали, калечили защитников Украины. Полиция расследует ряд уголовных дел по этим преступлениям, в том числе — задержанных на территории Беларуси наемников», — отметил Шевченко.
Напомним, что 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали около Минска 32 российских боевиков из ЧВК «Вагнер» и еще одного человека на юге страны. По сообщению СМИ, среди них были и те, кто воевал против Украины на Донбассе. По данным правоохранительных органов Беларуси, поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании. При себе каждый россиянин имел небольшую ручную кладь, и на всех — три больших тяжелые чемоданы, загрузка которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин. Белорусские власти утверждают, что задержанные связаны с частной военной компанией «Вагнер». В отношении их уже возбуждено уголовное дело о подготовке терактов, они дают показания. В Кремле заявили, что Россия не признает украинское гражданство задержанных в Беларуси бойцов частной военной компании «Вагнер», а самих военных компаний в России юридически нет.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Украина обратилась к Беларуси с запросом об экстрадиции 28 наемников. Запрос в Генеральную прокуратуру Беларуси отправил Офис Генпрокурора Украины.51
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
«Все мучаются, и ты должна помучиться»: врачу львовского роддома вынесли приговор за смерть ребенка (фото)
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...
Ветер: 1 м/с С
Давление: 746 мм