Посол США прокомментировал решение оккупантов о сносе храма ПЦУ в Евпатории

Посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор, припомнивший ранее Путину его слова об «украинском Крыме», подверг резкой критике решение российских «властей» Крыма о сносе храма Украинской православной церкви в Евпатории.

Сделал он это во время выступления в Постоянном совете ОБСЕ в Вене, пишет «Крым.Реалии».

Гилмор назвал действия «властей» «вопиющем пренебрежением основных свобод».

«Если архиепископ Климент демонтирует церковь, он может быть привлечен к уголовной ответственности», — отметил посол.

Он также выразил соболезнования семье крымскотатарского гражданского журналиста Руслана Сулейманова, у которого накануне погиб сын Муса.

«Кроме того, мы осуждаем использование Россией обвинений в терроризме и экстремизме против крымских татар, мусульман и „Свидетелей Иеговы“ за мирное исповедание своей веры. Свобода выражения мнений, религии или убеждений, а также мирных собраний — наказывается, поскольку оккупационные власти усиливают контроль над населением», — добавил Джеймс Гилмор.

Ранее российская администрация Евпатории обратились в суд, чтобы ПЦУ снесла церковь и освободила территорию, на которой она находится. По словам архиепископа Крымской епархии Православной церкви Украины Климента, строительство было начато еще до 2014 года и у ПЦУ есть соответствующие документы на храм.

Подконтрольный России Евпаторийский городской суд обязал Православную церковь Украины снести храм в Евпатории. Сторона защиты намеревалась подать заявление о пересмотре решения суда. Архиепископу Крымской епархии ПЦУ Клименту российские судебные приставы вручили постановление о сносе храма в Евпатории.

Представительство президента Украины в АР Крым, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря), украинский омбудсмен Людмила Денисова осудили решение российского суда в Евпатории.

24 сентября 2019 года в управлении российского Министерства юстиции Крыма третий раз отказали в регистрации украинского православного прихода на полуострове.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что посол Соединенных Штатов в ОБСЕ Джеймс Гилмор заявил, что его страна поддерживает позицию Украины относительно агрессии РФ на востоке нашей страны. Гилмор подтвердил, что руководство России разжигает этот конфликт, угрожая жизни местного населения и разрушая критически важную инфраструктуру. При этом он отметил стремление «авторитарной России» «к господству над своими соседями».

33

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter