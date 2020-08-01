Стреляющая "тишина": в ОБСЕ подсчитали количество нарушений на Донбассе за четыре дня перемирия

За первые четыре дня перемирия, начавшегося 27 июля, Специальная мониторинговая миссия (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) зафиксировала 123 нарушения на Донбассе.

Об этом сообщается в отчете миссии.

Отмечается, что все нарушения имели место в Донецкой области, ничего подобного в Луганской области не зафиксировано.

«С 00:01 27 июля до конца отчетного периода (30 июля, — ред.) СММ зафиксировала в общей сложности 123 нарушения режима прекращения огня. В том числе 32 взрыва, один снаряд в полете и 90 очередей и выстрелов из стрелкового оружия», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что 30 июля было всего одно нарушение.

«В Донецкой области камера СММ на шахте „Октябрьская“ зафиксировал один снаряд в полете на расчетной дальности 0,1−2 км к западу», — отмечается в отчете.

Напомним, что в первый день «тишины» Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений «тишины» на Донбассе.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Офисе президента Украины заявили о том, что, несмотря на единичные выстрелы на линии соприкосновения, режим прекращения огня на Донбассе работает. По мнению людей из команды президента, новые обстрелы не несут системного характера и являются распространенными случаями «в любой зоне военных действий».

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