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Стреляющая "тишина": в ОБСЕ подсчитали количество нарушений на Донбассе за четыре дня перемирия
За первые четыре дня перемирия, начавшегося 27 июля, Специальная мониторинговая миссия (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) зафиксировала 123 нарушения на Донбассе.
Об этом сообщается в отчете миссии.
Отмечается, что все нарушения имели место в Донецкой области, ничего подобного в Луганской области не зафиксировано.
«С 00:01 27 июля до конца отчетного периода (30 июля, — ред.) СММ зафиксировала в общей сложности 123 нарушения режима прекращения огня. В том числе 32 взрыва, один снаряд в полете и 90 очередей и выстрелов из стрелкового оружия», — говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что 30 июля было всего одно нарушение.
«В Донецкой области камера СММ на шахте „Октябрьская“ зафиксировал один снаряд в полете на расчетной дальности 0,1−2 км к западу», — отмечается в отчете.
Напомним, что в первый день «тишины» Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений «тишины» на Донбассе.
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