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"Полтавский террорист" ликвидирован, — Геращенко
«Полтавского террориста» Романа Скрыпника, который 23 июля взял в заложники полицейского и угрожал устроить взрыв в городе, ликвидировали.
Это произошло 1 августа, около 02.00, на окраине поселка Опошня Зеньковского района Полтавской области.
Об этом сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко в Facebook.
Злоумышленника обнаружила полиция в одном из нежилых домов. В дальнейшем Скрипник, угрожая гранатой, взял в заложники полицейского.
«Преступник был ликвидирован сотрудниками полицейского спецназа КОРД точным выстрелом. У Романа Скрыпника была возможность сдаться полиции и остаться живым, хотя и провести много лет за решеткой. Но он сам выбрал свой путь…», — написал Геращенко.
По его словам, у заложника было три секунды для того чтобы отскочить от места взрыва гранаты. Он остался жив и невредим.
Напомним, 23 июля в Полтаве правоохранители пытались задержать автоугонщика. Им оказался ранее судимый Роман Скрипник. Во время задержания Скрипник взял в заложники полковника полиции.
Впоследствии, преступник отпустил полицейского, покинул авто на дороге и убежал в лес, где скрывался.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Романа Скрипника искали более 500 сотрудников правоохранительных органов. Они использовали приборы ночного видения и квадракоптеры, но долгое время их поиски были безрезультатными.88
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