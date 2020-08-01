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Украина

Украина призвала ЕС применить новые санкции против России: названы причины

5:55 1 августа 2020
Встреча в МИДе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, призывавший Европейский Союз не изменять текущую политику в отношении России, обратился к послам стран Евросоюза с предложением расширить санкции против РФ в связи с нарушениями в оккупированном Крыму.

Об этом шла речь 31 июля, во время встречи Кулебы с руководителями дипломатических миссий ЕС и его государств-членов, аккредитованных в Украине, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

«Полное выполнение минских договоренностей и восстановление территориальной целостности Украины в международно признанных границах должно оставаться основополагающим принципом в политике ЕС в отношении РФ. Если кто-то попытается изменить этот принцип, пока российская политика не вернулась в рамки международного права, это только повысит угрозы и отправит Российской Федерации ложные сигналы», — заявил Кулеба.

Глава МИД поблагодарил ЕС за «крымский» пакет санкций и отметил необходимость его расширения с учетом того, что Российская Федерация в дальнейшем продолжает оккупацию и пренебрегает своими обязательствами как государства-оккупанта соответствии с международным правом. Речь идет о незаконном запуске железнодорожного сообщения между РФ и временно оккупированным Крымом, незаконное проведение российских выборов на полуострове.

Особое внимание глава МИД уделил угрозам, которые масштабная милитаризация Россией Крыма и Черноморского региона составляет для общеевропейской безопасности.

Одной из тем встречи стала тяжелая правозащитная ситуация в оккупированном Россией Крыму, противоправные преследования украинских граждан. Министр убежден, что санкционная политика ЕС за нарушение прав человека должно применяться и к преступным действиям РФ во временно оккупированном Крыму.

Как известно, в июне Совет Европейского союза продлил санкции против Российской Федерации за аннексию украинского Крыма. В том же месяце Совет Евросоюза принял решение продлить еще на полгода экономические санкции против РФ в связи с ситуацией на Донбассе.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель подчеркнул, что санкции ЕС против РФ останутся в силе до полного выполнения Минских соглашений. В то же время министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что его страна придерживается принципа реализации Минских соглашений по Донбассу, но при этом сохраняет позицию, что Крым является частью Украины, и этот вопрос также нужно включить в переговоры.

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