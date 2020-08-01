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Разрешают вернуться только один раз: посол рассказал, как РФ пытается ограничить передвижение крымчан
Украина продолжает информировать международные организации о нарушениях прав человека в оккупированном Россией Крыму.
В частности, представитель нашей страны при международных организациях Евгений Цымбалюк заявил во время выступления в Постоянном совете ОБСЕ в Вене, что Россия ограничивает право на передвижение жителей Крыма, прикрываясь борьбой с пандемией коронавируса.
Об этом сказал передает «Крым.Реалии».
«Граждане Украины, проживающие постоянно в Крыму и Севастополе, могут покинуть временно оккупированную территорию и вернуться только один раз. Жители Крыма, отказавшиеся получить российский паспорт, считаются иностранцами и могут выехать только без возможности возвращения в Крым», — рассказал посол.
Цымбалюк также отметил, что российские пограничники штрафуют крымчан за предъявление украинских паспортов при пересечении административной границы.
«Оккупационные власти требуют для пропуска использовать только российские паспорта», — добавил представитель Украины.
При этом в ходе выступления посол в очередной раз призвал Россию соблюдать международные договоренности и прекратить оккупацию Крыма.
Издание напоминает, что ранее представители «Крымской правозащитной группе» (КПГ) сообщили, что при въезде в аннексированный Крым через админграницу с Херсонской областью сотрудники погранслужбы ФСБ требуют от крымчан предъявлять российский паспорт. Тем, у кого он отсутствует, выносят постановление об административном наказании.
В свою очередь Украина не признает российские паспорта, выданные в аннексированном Крыму, и въехать на материковую часть Украины по ним нельзя.
В Министерство иностранных дел Украины отметили, что Россия нарушает международное право, ограничивая крымчан в свободе передвижения.
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