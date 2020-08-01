Приятное тепло и дожди: синоптики рассказали, какой будет погода в первые дни августа

Август принесет в Украину комфортную летнюю погоду. Дожди собьют жару и температура в большинстве областей не превысит +25 градусов.

В субботу, 1 августа, дожди пройдут в западных областях, захватят часть Киевской области, Чернигов и Сумы. На западе термометры покажут +21-+23 градуса. Чем дальше на восток, тем будет теплее. На юге до+28.

В воскресенье, 2 августа, на западе потеплеет до +24-+25 градусов. А осадки переместятся в восточные области. Донецк, Луганск, Харьков, Днепр, Запорожье и Херсон ожидают небольшие дожди. На западе Украины немного потеплеет. На восток дожди принесут прохладу.

Напомним, по прогнозам метеорологов, август в этом году будет жарче на несколько градусов, чем в среднем за годы наблюдений.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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