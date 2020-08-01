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Украина

С тестами на коронавирус и двухнедельным карантином: в Украине завершился призыв в армию

7:40 1 августа 2020
призывники

В Украине завершен очередной призыв граждан на срочную военную службу, проведенный в течение мая — июля 2020 года.

Плановое задание выполнено в полном объеме. Призвано и отправлено в войска всего 16 460 человек, из них в ВСУ — 9 тысяч человек, в Нацгвардию — 5460 человек, в Государственную специальную службу транспорта — 700 человек, Госпогранслужбу — 1300 человек, сообщили в Генштабе ВСУ.

Военные напомнили, что нынешний призыв проводился в условиях карантина в связи с коронавирусом.

Всем призывникам перед отправкой в ​​войска были сделаны тесты на коронавирус. Молодое пополнение в частях в течение двух недель располагалось отдельно от другого личного состава.

«Благодаря принятым мерам не допущено возникновения опасной болезни среди призывников и молодого пополнения, которое поступило на комплектование воинских частей», — говорится в сообщении.

В Генштабе также отметили, что призывников в возрасте 18−19 лет отправляли в войска только по их собственному желанию.

Студентам, которые заканчивали учебные заведения в июне — июле текущего года, дали отсрочку.

Напомним, в этом году, в связи с эпидемией коронавируса, весенний призыв перенесли на май-июль.

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