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Десятки людей застряли на КПВВ: боевики "ДНР" не пускают их домой
В ночь на 31 июля возле КПВВ «Новотроицкое» в палатке ГСЧС Украины вынуждены были ночевать 18 человек. Они не могут попасть домой, на неподконтрольную территорию, так как их фамилий нет в списках «штаба» боевиков (как известно, въезд в «республику» теперь возможен только при наличии специального разрешения).
В местных пабликах пишут, что люди приходят на остановку утром и ждут сообщений, что на той стороне их внесли в списки. Из удобств — только туалет и вода в бочках. Мыться ходят на речку или из бутылок, которые греют на солнце. Домой, по их словам, их не пускают потому, что в Донецке якобы переполнены больницы, и им негде пройти обсервацию.
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Вечером людей запускают в палатку ГСЧС — после проверки документов и температуры. Часть граждан принимает монастырь по соседству, кто-то периодически возвращается к родственникам.
Некоторые ожидают своей участи уже третью неделю. Постель меняют волонтеры, палатки обрабатывают сотрудники ГСЧС. Представители гуманитарной миссии ООН ежедневно привозят еду. В палатках есть чай и горячая вода, чтобы люди могли заварить пищу быстрого приготовления.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что с 1 августа меняется порядок пересечения линии разграничения в Донецкой и Луганской областях.273
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