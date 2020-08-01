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Вирус не отступает: за сутки заболело в два раза больше украинцев, чем выздоровело
За минувшие сутки в Украине выявили 1172 новых случая заражения коронавирусом, вылечились 556 пациентов. Четвертый день подряд в стране регистрируется более тысячи новых инфицированных.
Больше всего заболевших во Львовской (145), Ивано-Франковской (123), Одесской (101) областях и в Киеве (101). По одному заболевшему на Кировоградщине и Луганщине. В Херсонской области за сутки не выявлено ни одного случая инфицирования COVID-19.
Данные приведены на сайте СНБО.
Общее число подтвержденных случаев достигло 71 056, из них 1709 скончались, 39 308 пациентов выздоровели.
Напомним, с 3 августа в Украине адаптивный карантин будет действовать в четырех зонах с разными степенями ограничений. Пересматриваться внесение населенных пунктов в разные зоны будет еженедельно в пятницу.123
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