Вирус не отступает: за сутки заболело в два раза больше украинцев, чем выздоровело

За минувшие сутки в Украине выявили 1172 новых случая заражения коронавирусом, вылечились 556 пациентов. Четвертый день подряд в стране регистрируется более тысячи новых инфицированных.

Больше всего заболевших во Львовской (145), Ивано-Франковской (123), Одесской (101) областях и в Киеве (101). По одному заболевшему на Кировоградщине и Луганщине. В Херсонской области за сутки не выявлено ни одного случая инфицирования COVID-19.

Данные приведены на сайте СНБО.

Общее число подтвержденных случаев достигло 71 056, из них 1709 скончались, 39 308 пациентов выздоровели.

Напомним, с 3 августа в Украине адаптивный карантин будет действовать в четырех зонах с разными степенями ограничений. Пересматриваться внесение населенных пунктов в разные зоны будет еженедельно в пятницу.

123

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter