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В Киеве за сутки больше 100 заболевших коронавирусом, два человека умерли
В Киеве за прошедшие сутки был зафиксирован 101 новый случай коронавирусной болезни COVID-19, двое больных умерли. Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Так, среди новых больных — 39 женщин в возрасте от 19 до 84 лет, 59 мужчин в возрасте от 18 до 81 лет и 3 девочки — 12, 16 и 17 лет. В больницы столицы госпитализировали 23 пациента. Выздоровели за сутки 40 человек.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Печерском районе — 16, в Дарницком — 15 и в Соломенском районе — 14 случаев.
По состоянию на 1 августа в столице уже 8342 подтвержденных случая заболевания COVID-19. За период пандемии болезнь преодолели 2981 киевлянин, 134 человека умерли.
Как писали «ФАКТЫ», всего за минувшие сутки в Украине выявили 1172 новых случая заражения коронавирусом. Вылечились 556 пациентов. Четвертый день подряд в стране регистрируется более тысячи новых инфицированных.15
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