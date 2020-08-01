Карантинные зоны в Украине: в Минздраве подробно рассказали, что и как теперь будет (видео)

С 3 августа территория Украины делится на четыре карантинные зоны в связи с распространением коронавируса. Такое решение приняла Центральная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что принятое решение гибкое и даст ожидаемый результат. На брифинге министр сообщил, что за прошедшие сутки в Украине было зафиксировано 1172 случая коронавируса. Умерло за сутки 16 человек, выписаны — 556.

Степанов находится с рабочим визитом в Ровенской области. Он планирует проверить областную станцию экстренной медпомощи, а также опорную больницу, где лечат больных COVID-19.

Более подробно об отнесении территорий к той или иной карантинной зоне и установленных ограничениях рассказал главный санврач Виктор Ляшко. Также он дал разъяснения относительно отнесения Киева к зеленой зоне.

Ляшко отметил, что во время эпидсезона гриппа и ОРВИ, с октября по май, в Украине будет циркулировать и коронавирус, к этому нужно быть готовыми.

По его словам, сейчас Украина по абсолютному количеству случаев инфицирования COVID-19 находится на 34 месте в мире, по количеству случаев смерти — на 38, а по количеству случаев заболеваемости на миллион населения — на 86 месте.

Напомним, деление территории Украины на четыре карантинные зоны будет пересматриваться каждую пятницу, учитывая эпидемиологическую ситуацию в каждом регионе.

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