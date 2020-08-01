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Кулеба назвал два компромисса, к которым Украина готова ради возвращения Донбасса
Высшее руководство Украины уверено, что Киев вернет контроль над оккупированными частями Донецкой и Луганской областей. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал компромиссы, на которые готова идти Украина ради этого возвращения.
В интервью «Главкому» Кулеба уточнил, что первое условие — это полный контроль за украинско-российской границей и вывод всех иностранных военных формирований и техники. Второе — статус ОРДЛО определенный законодательством в пределах широкой формы децентрализации без каких-либо прав вето на общенациональные решения.
О том, как будет обеспечиваться порядок на этих территориях в процессе деоккупации, по словам Кулебы, надо договариваться.
Напомним, о компромиссах для возвращения оккупированного Донбасса ранее заявил первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук. По его мнению, на Донбассе можно внедрить «особую» систему управления и согласиться на создание в этом регионе свободной экономической зоны. С политическими уступками оккупированным регионам глава «минской группы» спешить не намерен.216
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