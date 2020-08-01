На всех КПВВ на линии разграничения будут созданы центры оказания админуслуг

На пунктах пропуска на линии разграничения с неподконтрольной территорией Донбасса будут созданы центры оказания административных услуг. Об этом во время первого заседания Коллегии Минреинтеграции сказала заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Голованчук.

«На всех КПВВ должны быть единые стандарты качества и комфорта для граждан. Люди должны иметь возможность получить максимум услуг на КППВ — от правовой до административной. Поэтому у каждого пункта въезда-выезда мы планируем создать такие сервисные центры. Уже осенью планируем заняться двумя КПВВ — один в Луганской, другой в Донецкой областях», — отметила она, сообщает сайт министерства.

Голованчук также отметила, что во всех таких сервисных центрах должна действовать правительственная программа «Доступные лекарства».

«Через несколько лет можно реализовать такие сервисные центры на всех КПВВ. Отдельно отмечу, что вопросы безопасности при проектировании мобильных сервисных центров — учтены. И не забывайте, что эти сервисные центры — это в первую очередь для граждан, чьи права нарушены и мы как государство должны сделать все для их восстановления», — добавила заместитель министра.

Как писали «ФАКТЫ», с субботы 1 августа меняется порядок пересечения линии разграничения в Донецкой и Луганской областях.

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