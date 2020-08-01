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Украина

Не имея авторитета, вселяют страх: в Штабе ООС рассказали, как мирное население заставляют пополнять ряды боевиков

16:31 1 августа 2020
Не имея авторитета, вселяют страх: в Штабе ООС рассказали, как мирное население заставляют пополнять ряды боевиков

Подразделения вооруженных формирований РФ на Донбассе недоукомплектованы и безуспешно пытаются решить проблему за счет «призыва» местных жителей призывного возраста. Как сообщили в пресс-центре Штаба Операции объединенных сил, пополнение в ряды террористических войск теперь набирают принуждением и угрозами, поэтому рассчитывать боевикам приходится лишь на наемников, прибывающих из РФ.

Боевые потери «ихтамнетов» на Донбассе за период с 1 по 26 июля украинская разведка оценила в более чем 60 человек (46 из них), еще 54 военных получили ранение и травмы (лишь 40 из них были боевыми).

С начала перемирия (27 июля. — Авт.) в рядах российско-террористических войск скончались 3 человека, еще 4 пострадали.

«Это произошло вследствие неосторожного обращения с оружием, употребления алкоголя и наркотических веществ, попыток самоубийства и тому подобное», — говорится в сообщении пресс-центра.

Напомним, за первые четыре дня перемирия, начавшегося 27 июля, Специальная мониторинговая миссия (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) зафиксировала 123 нарушения режима «тишины» на Донбассе.

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