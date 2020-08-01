Степанов заявил, что в разделе Украины на карантинные зоны политики нет: почему "оправдывается" министр

После того, как Центральная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций включила Луцк и Тернополь в «красную зону» по уровню заболеваемости COVID-19 и власти Луцка устроили демарш, отказавшись ужесточать карантинные ограничения, мэр Тернополя Сергей Надал заявил о политическом подтексте решения Киева.

В своем Facebook он задался вопросом, почему от ограничений должен пострадать один из самых маленьких областных центров, при этом Киев, где также фиксируется рост количества заболевших, продолжает жить обычной жизнью?

«Где логика? Так, Тернополь не в конце списка, но точно не в числе первых городов. Что это может для нас означать? Они хотят снова остановить транспорт? Закрыть торгово-развлекательные центры? Закрыть заведения общественного питания? Так в Киеве люди дальше продолжат жить обычной жизнью, пользоваться транспортом, ходить на работу, а тернополян правительство хочет снова закрыть дома?», — написал он.

В ответ министр здравоохранения Максим Степанов отверг политический контекст в разделении Украины на зоны карантина. Во время рабочей поездки в Ровенскую область 1 августа, определение уровня распространения COVID-19 в каждом конкретном регионе происходит автоматически без влияния человеческого фактора.

«Мы честно говорим, какая ситуация в том или ином регионе. Мы показываем цифры, в связи с чем нужно вводить зеленый, желтый или красный уровни. В Министерстве здравоохранения нет ни одного намека на политику. Единственный приоритет — здоровье и безопасность украинцев», — цитирует министра пресс-служба Минздрава.

Напомним, карантинные зоны в Украине будут пересматривать каждую неделю.

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