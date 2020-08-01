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Мэр курорта на Прикарпатье заразился коронавирусом
Коронавирус проник в городской совет Косова Ивано-Франковской области — заболел и мэр Юрий Плосконос, и еще один сотрудник мэрии. Напомним, Косов с 1 августа входит в «желтую» карантинную зону.
По словам городского головы, температура у него поднялась еще в понедельник, 27 июля.
«Произошло то, что должно было произойти, у меня подтвержденный диагноз COVID-19. В понедельник поднялась температура, сдал ПЦР-тест, получил положительный результат», — сообщил Плосконос в соцсети, отметив, что сейчас чувствует себя удовлетворительно.
Отметим, что ранее COVID-19 подтвердили у мэра Славянска (Донецкая область) Вадима Ляха.
Тем временем мэры Луцка и Тернополя раскритиковали решение правительства об отнесении городов в «красную» карантинную зону, назвав его политически мотивированным.
Фото Facebook Юрия Плосконоса
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