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Чуда не произошло: скончался легендарный комбат "Аратты" Андрей "Червень" Гергерт
В сети сообщили о смерти командира 8-го батальона УДА «Аратта», героя публикации «ФАКТОВ» Андрея Гергерта, у которого ранее диагностировали рак.
По словам народного депутата Яны Зинкевич, сердце комбата перестало биться 1 августа.
«Я благодарю всем, кто помогал ему в лечении и в возвращении домой. У Андрея остались жена и четверо детей. И то единственное, что остается нам делать — почтить память и помогать семье», — написала она.
О дате похорон будет сообщено позднее.
Смерть комбата подтвердили и его боевые побратимы.
Напомним, летом 2019 года после тяжелой болезни скончалась бывший руководитель информационной службы «Аратты» волонтер Татьяна Черкашина.456
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