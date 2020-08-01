- 19:55 В Крыму второе за два дня крупное ДТП с автобусом: среди пострадавших много детей
- 19:35 "Краснозонный" Тернополь вслед за Луцком отказался ужесточать карантин
- 18:59 Чуда не произошло: скончался легендарный комбат "Аратты" Андрей "Червень" Гергерт
- 18:30 Грозовое цунами: странные тучи над Кирилловкой напугали курортников
- 18:11 Задели за живое: звезда сборной Бразилии выиграл суд у строительной компании
- 17:54 Мэр курорта на Прикарпатье заразился коронавирусом
- 17:18 В поезде Мариуполь — Киев зверски избили и пытались изнасиловать пассажирку: появилась реакция "Укрзалізниці" и МВД
- 17:07 Степанов заявил, что в разделе Украины на карантинные зоны политики нет: почему "оправдывается" министр
- 16:31 Не имея авторитета, вселяют страх: в Штабе ООС рассказали, как мирное население заставляют пополнять ряды боевиков
- 16:19 Путин не решится на вторжение в Украину осенью: глава СВР назвал причины
- 16:11 Стал известен обладатель «Золотой бутсы» лучшему бомбардиру европейских чемпионатов
- 16:09 Ольга Ляховая: «Дом для бедной кенийской семьи мы строили целых 10 дней»
"Краснозонный" Тернополь вслед за Луцком отказался ужесточать карантин
Мэр Тернополя Сергей Надал, который ранее усомнился в обоснованности отнесения города к «красной» карантинной зоне, отказался ограничивать работу заведений культуры, общественного питания, ТРЦ и запрещать осуществление регулярных пассажирских перевозок.
Как сообщила пресс-служба мэрии, городской голова убеждает, что показатели заболеваемости в Тернополе «за последние дни» пошли на спад и удерживаются на низком уровне (аналогичном данным на 1 августа). Так, среднее количество тестирований методом ПЦР составляет 78,1 (при норме не менее 24), коэффициент выявления случаев инфицирования соответствует 11,1 (при норме 11), показатель динамики роста случаев инфицирования — 12,5 (при норме 10).
Кроме того, Надал констатирует, что загруженность коек в профильных заведениях здравоохранения составляет 46,89%, что вдвое меньше от норматива.
Таким образом, в понедельник, 3 августа, будет созвана внеочередная сессия городского совета, на рассмотрение которой будет вынесен вопрос «оценки законности… постановления об отнесении Тернополя в „красную“ зону».
Напомним, ранее решения Центральной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций подвергли критике в Луцке, который также оказался в «красной» зоне.
Фото Первый информационный49
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В поезде Мариуполь — Киев зверски избили и пытались изнасиловать пассажирку: появилась реакция "Укрзалізниці" и МВД (фото, видео)
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..
Ветер: м/с
Давление: мм