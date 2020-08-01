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Украина

"Краснозонный" Тернополь вслед за Луцком отказался ужесточать карантин

19:35 1 августа 2020
Тернополь

Мэр Тернополя Сергей Надал, который ранее усомнился в обоснованности отнесения города к «красной» карантинной зоне, отказался ограничивать работу заведений культуры, общественного питания, ТРЦ и запрещать осуществление регулярных пассажирских перевозок.

Как сообщила пресс-служба мэрии, городской голова убеждает, что показатели заболеваемости в Тернополе «за последние дни» пошли на спад и удерживаются на низком уровне (аналогичном данным на 1 августа). Так, среднее количество тестирований методом ПЦР составляет 78,1 (при норме не менее 24), коэффициент выявления случаев инфицирования соответствует 11,1 (при норме 11), показатель динамики роста случаев инфицирования — 12,5 (при норме 10).

Кроме того, Надал констатирует, что загруженность коек в профильных заведениях здравоохранения составляет 46,89%, что вдвое меньше от норматива.

Таким образом, в понедельник, 3 августа, будет созвана внеочередная сессия городского совета, на рассмотрение которой будет вынесен вопрос «оценки законности… постановления об отнесении Тернополя в „красную“ зону».

Напомним, ранее решения Центральной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций подвергли критике в Луцке, который также оказался в «красной» зоне.

Фото Первый информационный

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