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Прощай, "калаш": украинских пограничников вооружили новыми штурмовыми винтовками (видео)

21:28 1 августа 2020
Прощай, «калаш»: украинских пограничников вооружили новыми штурмовыми винтовками (видео)

Десятый пограничный отряд оперативного реагирования «Дозор» получил на вооружение новые штурмовые винтовки UAR-15, которыми заменили советские автоматы Калашникова. В будущем новые винтовки должны полностью вытеснить «Калашников» из вооружения украинских пограничников. Напомним, ранее США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI.

Как сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы, штурмовые винтовки UAR-15 имеют патрон 5,56×45 мм, являющийся наиболее распространенным калибром оружия в странах НАТО, и производятся в Украине из отечественных и американских комплектующих. Так, ствол и ударно-спусковой механизм, от которых непосредственно зависит кучность стрельбы, произведены в США компанией Daniel Defense.

Новая винтовка имеет модульную компоновку, верхняя часть ствольной коробки и цевье имеют направляющие типа «Пикатини» для установки прицельных приспособлений и других тактических аксессуаров.

Появилось видео первых стрельб с использованием новых винтовок.

Напомним, ранее в Сенате США предложили увеличить ежегодную военную помощь Украине до 300 млн долларов

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