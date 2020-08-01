Дело МН-17: Аксенов может оказаться на скамье подсудимых в Нидерландах

Международная следственная группа обнародовала перехваченные переговоры по делу о сбитом над Донбассом рейса MH17, в которых фигурирует самопровозглашенный «глава Госсовета» аннексированного Крыма Сергей Аксенов.

Первый фрагмент относится к июлю 2014 года, когда украинские военные освобождают Славянск, Краматорск, Бахмут, а на помощь боевикам «ДНР» отправляется подкрепление из оккупированного Крыма.

— (…) Владимир Иванович, да? — Да, слушаю вас. Это Владимир Иванович. — … Мне дал телефон Аксенов. Сказал, что с Бортниковым согласованно. — Я слушаю вас, да-да. Как вас зовут? — (…) Как мне вам передать список желаемого? Мы завтра вылетаем в Ростов. У меня люди … Я сам из Симферополя.

Владимир Иванович, по данным расследователей группы Bellingcat — это заместитель председателя Пограничной службы ФСБ России, генерал-полковник Андрей Бурлака.

В середине апреля 2014 отряд Игоря Гиркина выходит из Крыма и идет на Донбасс. По словам самого Гиркина, в его группе есть Арсен Павлов по прозвищу «Моторола» — так он и оказался на востоке Украины. Боевики захватывают Славянск, бои с украинскими военными за город продолжаются более двух месяцев.

Гиркин просит о помощи у Сергея Аксенова, но через его помощника, о чем свидетельствует новый фрагмент.

— Игорь, приветствую, это Михаил. Ты меня помнишь — помощник «Первого». — Да, слушаю. — Меня вот Сергей привез, сказал, что вы хотите выйти на связь, какую информацию дать. — (…) Если не будет решен (вопрос) с российской помощью, с воздушным прикрытием, и хотя бы чтобы с поддержкой артиллерии, то не удержать нам Восток. … Нам нужна противотанковая артиллерия, нужны танки, нужны нормальные ПВО. ПЗРК мы уже не можем обойтись.

8 июля 2014 года Аксенов и Гиркин уже общаются тет-а-тет. Гиркин снова просит о военной помощи, заявляя, что без нее боевики «ДНР» потеряют «рынки сбыта» (под ними подразумеваются захваченные на Донбассе территории. — Авт.).

— «Первому» даю. — Здорово, Игорь. — Привет. Желаю здоровья. — (…). Но ты понимаешь ситуацию? — Понимаю, Игорь, ситуацию, послушай. Я ее во вторник так и описал. Что если мы не начнем определенные вещи, я был там, где надо быть. … Я описал картину, если мы не сделаем конкретные ситуации, такие-то и такие-то, то мы потеряем там вот эти все рынки сбыта. — Ну, мы потеряем все. Они просто раздолбают все. — Я же тебе говорю, потеряем рынки сбыта.

Таким образом, Аксенов мог не только знать о переброске «Бука» на Донбасс, но и координировать операцию.

Напомним, ранее Аксенов испугался символического «Марша на Крым», организованного Меджлисом крымско-татарского народа, а Нидерданды начали новое расследование обстоятельств крушения Boeing над неподконтрольным Украине Донбассом.



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