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Украина

Рекорд нынешнего перемирия на Донбассе: с начала суток — ни одного обстрела

22:47 1 августа 2020
Воин ООС

С начала субботы, 1 августа, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе не был зафиксирован ни один случай нарушения перемирия, которое стартовало на линии соприкосновения в 00:00 27 июля. Обстрелов со стороны пророссийских боевиков не зафиксировано, сообщает командование ООС в Facebook.

«Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет», — говорится в сообщении.

Тем временем в ОБСЕ сообщили, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии подтвердили ранение мирного жителя в прифронтовой Марьинке уже после начала перемирия — днем ​​27 июля.

Пострадавший рассказал наблюдателям, что работал в саду вместе со своей матерью, когда услышал выстрел и звук пули, пролетающей мимо. Через несколько секунд он попытался спрятаться, после чего услышал взрыв. Раненого доставили в медицинское учреждение в Марьинке, откуда его перевезли в больницу в Курахово.

«У пострадавшего диагностировали ранение левой руки шрапнелью», — говорится в сообщении.

Напомним, по данным украинской разведки, с начала перемирия в рядах российско-террористических войск скончались 3 человека, еще 4 пострадали. Это произошло вследствие неосторожного обращения с оружием, употребления алкоголя и наркотических веществ, попыток самоубийства и др.

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