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Похолодание будет недолгим: синоптики рассказали, когда вернется жара
В ближайшие дни в Украине преимущественно без осадков. Дожди с грозами вернутся лишь 4 августа. Будет не жарко, днем сохранятся комфортные +21−26 градусов, к середине недели придет новое потепление.
2 августа кратковременные осадки возможны в восточных и северо-восточных областях. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
3 августа будет облачно, но без дождей.
4 августа станет жарче. К полудню воздух прогреется до +30 на большей части страны. На западе грозы.
Напомним, народные синоптики также составили прогноз на начало августа. Об этом в статье «Умеренное тепло и немного дождей: синоптики рассказали, какой будет погода». А климатологи уверены, что август будет в меру дождливым, но жарче, чем в среднем за годы наблюдений.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»46
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